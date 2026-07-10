Una madre dorme al volante mentre l’auto, senza conducente, viaggia a 100 kmh con le bimbe a bordo. Il video di questa scena è diventato virale sui social. La registrazione mostra il veicolo in movimento senza che ci siano persone al volante. La vicenda solleva ancora una volta questioni sulla sicurezza e sull’affidabilità dei sistemi di assistenza alla guida. Non ci sono state conseguenze immediate o interventi delle autorità.

L’impiego di sistemi avanzati di assistenza alla guida continua a sollevare interrogativi sul rapporto tra automazione, responsabilità del conducente e tutela della sicurezza stradale. In particolare, l’uso improprio delle funzioni di supporto alla guida in contesti autostradali ad alta percorrenza può aumentare in modo significativo il rischio di incidenti e attivare l’intervento delle autorità competenti. La corretta comprensione dei limiti operativi di questi dispositivi resta un elemento centrale per prevenire condotte pericolose. Motociclista segnala una Tesla in autostrada. Un filmato registrato da un motociclista ha documentato una scena avvenuta sull’autostrada tra Golden e Revelstoke, nella British Columbia (Canada). 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - La mamma dorme e l’auto va a 100km/h con le bimbe dietro: il video diventa virale

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