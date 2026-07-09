Un motociclista ha ripreso un'auto che viaggiava a circa 100 kmh sulla tratta tra Golden e Revelstoke in British Columbia, Canada. A bordo, una donna dormiva con gli occhi chiusi e mani lontane dal volante, coperti da occhiali da sole. La scena, documentata in una foto, ha fatto il giro del mondo sui social. La Tesla procedeva senza che la conducente fosse sveglia, mentre dietro c’erano delle bambine.

Un motociclista ha filmato una scena choc sull’autostrada tra Golden e Revelstoke, nella British Columbia ( Canada ). Una Tesla procedeva a circa 100 kmh con al volante una donna che dormiva profondamente: mani lontane dal volante, occhi chiusi coperti da occhiali da sole. A bordo dormivano anche due bambini piccoli.Scioccato, l’uomo ha ripreso il video e lo ha pubblicato su Facebook, scrivendo: "“È assolutamente INCREDIBILE quello a cui abbiamo appena assistito. 100 km all’ora, una domenica estiva affollatissima e due bambini in macchina. Scioccante e orribile”". Ha aggiunto di aver chiamato la polizia canadese, che ha aperto un’indagine.Il caso ha fatto il giro del web con oltre 10mila condivisioni e ha riacceso il dibattito sui sistemi di guida autonoma di Tesla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La mamma dorme e l'auto va a 100km/h con le bimbe dietro: la foto-choc fa il giro del mondo

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To avenge her sister,she get into the CEOs bed;her innocent charm hooks him,he begs her to stay!

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