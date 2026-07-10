La lettera di un ex detenuto di Brescia | 22 ore chiusi in quattro in una cella con 38 gradi preferiamo morire

Un ex detenuto del carcere di Brescia ha scritto una lettera descrivendo le condizioni all’interno della struttura. Ha riferito di essere stato chiuso in una cella con altri tre detenuti per 22 ore al giorno, con temperature di circa 38 gradi. La lettera evidenzia problemi di sovraffollamento e difficoltà nella gestione quotidiana. Nessuna motivazione o opinione è stata aggiunta, si tratta di una testimonianza diretta sulle condizioni di detenzione.

Walter Monaco, ex detenuto del carcere di Brescia, ha raccontato la "giornata tipo" all'interno dell'Istituto tra sovraffollamento e difficoltà nella gestione della quotidianità. In una lettera indirizzata a Fanpage.it ha parlato di "scarafaggi, caldo estremo e mancanza di acqua". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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