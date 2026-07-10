Tre contratti conclusi soltanto nei primi mesi di quest’anno per un valore totale di circa nove miliardi di euro, ordini fino al 2039 e un portafoglio di 54 navi in costruzione che vale più della metà del mercato a livello globale, in un settore che contava già oltre 37 milioni di passeggeri nel 2025 e in cui si prevede di raggiungere i 42 milioni entro il 2028. Come ha sottolineato Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili, oggi il Gruppo rappresenta circa il 50% del mercato: una su due delle navi da crociera che solcheranno i mari nei prossimi anni nascerà in un cantiere Fincantieri. Un dato di rilievo industriale, economico e sociale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La leadership italiana dell’industria globale delle crociere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

David Miliband: «Con Hormuz la crisi è diventata globale. La leadership italiana è indispensabile»David Miliband ha affermato che la crisi nel Golfo di Hormuz ha assunto una dimensione globale e ha sottolineato la necessità di un ruolo guida da...

Federica Abbate, la penna di platino dell’industria italianaFederica Abbate è una compositrice e autrice italiana conosciuta per il suo talento nel creare melodie e testi musicali.

Temi più discussi: CIDA E AI4I PRESENTANO IL PRIMO AI MANAGEMENT INDEX; Mercato autobus Italia al 30 giugno 2026: il punto di metà anno; Turismo: Confindustria alberghi, lavoriamo per consolidare leadership Italia; Intelligenza artificiale nella manifattura, la leadership lombarda.

Congratulazioni a @FilippoGrandi insignito al @Quirinale del titolo di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Mattarella. Motivo di grande orgoglio per UNHCR e per chi ne ha apprezzato umanità, leadership e impegno c x.com

McKinsey, la moda protagonista dell’economia e dell’attrattività italianaUn milione di addetti in 47 province, il 70% degli iscritti alle scuole di moda viene dall’estero. La Camera della moda lancia un osservatorio per valutare e valorizzare il suo impatto ... ilsole24ore.com

La leadership italiana del packaging punta all’AfricaEast Afripack/ Per la prima volta dal 9 al 12 settembre Nairobi, capitale del Kenya, ospiterà un evento internazionale che risponde in chiave tecnologica, e in gran parte italiana, alle esigenze di un ... affaritaliani.it