La leadership italiana dell’industria globale delle crociere
Nei primi mesi dell’anno, l’Italia ha firmato tre contratti nel settore crocieristico per circa nove miliardi di euro. Gli accordi prevedono ordini di navi fino al 2039.
Tre contratti conclusi soltanto nei primi mesi di quest’anno per un valore totale di circa nove miliardi di euro, ordini fino al 2039 e un portafoglio di 54 navi in costruzione che vale più della metà del mercato a livello globale, in un settore che contava già oltre 37 milioni di passeggeri nel 2025 e in cui si prevede di raggiungere i 42 milioni entro il 2028. Come ha sottolineato Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili, oggi il Gruppo rappresenta circa il 50% del mercato: una su due delle navi da crociera che solcheranno i mari nei prossimi anni nascerà in un cantiere Fincantieri. Un dato di rilievo industriale, economico e sociale. 🔗 Leggi su Tpi.it
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