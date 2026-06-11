David Miliband ha affermato che la crisi nel Golfo di Hormuz ha assunto una dimensione globale e ha sottolineato la necessità di un ruolo guida da parte dell’Italia. Miliband è stato ministro degli Esteri britannico tra il 2007 e il 2010, durante il governo di Gordon Brown.

David Miliband è stato il ministro degli Esteri della Gran Bretagna tra il 2007 e il 2010 durante il governo di Gordon Brown. Dalla fine del 2013 ha lasciato la politica e si è trasferito negli Stati Uniti, dove guida l'International Rescue Committee: è una delle più grandi nonprofit al mondo ed è stata fondata nel 1933 su consiglio di Albert Einstein per aiutare gli ebrei a fuggire dalla Germania nazista. Oggi l'IRC lavora in più di 40 Paesi, rispondendo a crisi globali dalla Siria al Sudan. Il Messaggero ha intervistato Miliband in occasione della pubblicazione di The New World Disorder: More Shocks, Fewer Shock Absorbers, il rapporto di metà anno sulle principali crisi umanitarie del mondo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - David Miliband: «Con Hormuz la crisi è diventata globale. La leadership italiana è indispensabile»

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