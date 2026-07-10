Il Comitato tecnico scientifico della Laguna di Orbetello ha segnalato segnali di criticità durante una riunione. Sono state evidenziate condizioni che richiedono un monitoraggio continuo. Non sono state fornite dettagli specifici sulle problematiche emerse, ma si sottolinea la necessità di osservare attentamente la situazione. La Laguna di Orbetello si trova in una condizione di attenzione per possibili rischi ambientali.

Orbetello, 10 luglio 2026 – “Si è riunito il Comitato tecnico scientifico della Laguna di Orbetello e sono emerse alcune criticità da monitorare costantemente. E’ quanto dice il sindaco Andrea Casamenti al termine della riunione ordinaria alla quale hanno preso parte i rappresentanti di Regione, Cnr Ismar, Arpat, Wwf e altri enti coinvolti nel monitoraggio ambientale della laguna. “E’ stato fatto il punto sull’evoluzione delle condizioni ambientali registrate negli ultimi giorni, caratterizzati da un’ondata di calore eccezionale che ha interessato l’intero territorio – dice Casamenti –. Questo ha determinato un’accelerazione dei fenomeni legati all’evaporazione dell’acqua e all’aumento della temperatura in Laguna”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Laguna di Orbetello è sotto stress: “Ci sono segnali di criticità”

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