La guerra tra vicini I coniugi si difendono | Ecco le nostre prove
I coniugi di 35 anni di San Giustino sono stati ascoltati in un interrogatorio di garanzia dopo essere stati accusati di violenze e vessazioni nei confronti dei vicini. Durante l’udienza, si sono difesi presentando le loro prove. L’indagine è in corso, e non sono state ancora diffuse ulteriori dettagli sulle accuse o sulle prove presentate. La vicenda riguarda una disputa tra vicini che ha portato all’intervento delle autorità.
SAN GIUSTINO Si è tenuto ieri mattina l’interrogatorio di garanzia per la coppia di coniugi trentacinquenni di San Giustino accusati di violenze e vessazioni verso i vicini. Davanti al Gip Margherita Amodeo, i due indagati – accompagnati dall’avvocato Eugenio Zaganelli (nella foto) – hanno respinto con fermezza ogni addebito, negando in particolare la presunta aggressione fisica all’anziana di 82 anni. La difesa ha annunciato di possedere numerosi video in grado di ribaltare il quadro accusatorio, dimostrando come i coniugi siano in realtà le vere vittime di quotidiane provocazioni e dispetti da parte della donna e del figlio disabile. Nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it
God is Working Behind the Scenes – Even When You See NOTHING (Trust This) | Marriage Restoration
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