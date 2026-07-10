La guerra tra vicini I coniugi si difendono | Ecco le nostre prove

Notizia in breve

I coniugi di 35 anni di San Giustino sono stati ascoltati in un interrogatorio di garanzia dopo essere stati accusati di violenze e vessazioni nei confronti dei vicini. Durante l’udienza, si sono difesi presentando le loro prove. L’indagine è in corso, e non sono state ancora diffuse ulteriori dettagli sulle accuse o sulle prove presentate. La vicenda riguarda una disputa tra vicini che ha portato all’intervento delle autorità.