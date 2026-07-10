La guerra dei dati e dell’IA | perché Palantir ora sfida i giganti del settore

Da it.insideover.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'azienda specializzata in analisi dei dati ha pubblicato un documento in nove punti che affronta la questione della “sovranità dell’IA”. Nel testo si sottolinea l’importanza che ogni impresa abbia il controllo sui dati generati, evidenziando la necessità di valorizzarli al massimo. La mossa mira a mettere in discussione le strategie dei grandi operatori del settore e a stimolare il dibattito sulla gestione e sulla proprietà dei dati nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

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Palantir lancia un nuovo “manifesto” destinato a far discutere sul futuro dell’intelligenza artificiale: l’azienda ha pubblicato una presa di posizione in nove punti sulla “ sovranità dell’IA” facendo riferimento, in questo caso, all’importanza per ogni azienda di controllare i dati generati e massimizzarne la valorizzazione. “La conservazione dei dati è il tuo tesoro. Trasferirli è a tuo rischio e pericolo”, ha aggiunto il gruppo specializzato nel data mining e negli algoritmi applicati alla sicurezza nazionale, centrale nel Project Maven per l’IA militare del Pentagono, riferendosi idealmente a ogni imprenditore americano e lanciando una... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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