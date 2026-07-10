Il Belgio sta perdendo alcuni dei suoi giocatori chiave. Lukaku non ha più disputato un'intera partita e De Bruyne mostra segnali di calo nelle prestazioni. La squadra, nota come la generazione d'oro, include ancora Courtois, ma il contributo di alcuni veterani si riduce. La situazione si verifica mentre altri calciatori più giovani cercano di assumersi maggiori responsabilità nella rosa.

La generazione d’oro del Belgio continua a sorprendere, nonostante alcuni calciatori siano in là con l’età: Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne e Axel Witsel sono riusciti a trasformare un inizio non granché ai Mondiali, con il pareggio contro l’Egitto 1-1, al sogno di poter battere stasera la Spagna e raggiungere la Francia in semifinale. Sarà, però, il loro ultimo Mondiale insieme. Il Belgio può ancora contare sulla sua generazione d’oro. La Bbc scrive: Il Belgio ha raggiunto i quarti di finale in Brasile nel 2014 e poi le semifinali in Russia nel 2018, ma nel 2022 sono stati eliminati nella fase a gironi. Dei quattro sopravvissuti del 2014 e 2018, Courtois ha giocato ogni minuto di questo torneo, ma De Bruyne, Lukaku e Witsel sono stati meno costanti come minutaggio in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La generazione d’oro del Belgio sta scomparendo, Lukaku non gioca più un intero match e De Bruyne è in calo

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