Una donna alla 26ª settimana di gravidanza ha scoperto di essere positiva alla Gardnerella vaginalis. Attualmente non presenta perdite, ma avverte prurito. Le è stata prescritta una crema antibiotica. La presenza di Gardnerella vaginalis in gravidanza è stata associata a un rischio di parto pretermine, secondo alcuni studi, ma non è stato specificato se nel suo caso ci siano complicazioni aggiuntive.

Salve dottore, sono alla 26ª settimana e sono risultata positiva alla Gardnerella vaginalis. Per ora non ho perdite, ma solo prurito. Mi è stata prescritta una crema antibiotica, ma ho letto che questo tipo di problema può causare parto pretermine. È vero? Una crema è sufficiente per diminuire il rischio? La ringrazio. Buongiorno signora, alcune infezioni possono portare ad un rischio di parto pretermine, ma una volta curate il rischio ritorna nella media. Per questo la invito a tenere sotto controllo i sintomi, a effettuare i controlli e a verificare l’avvenuta guarigione con un tampone di conferma eseguito dopo 7 giorni dalla terapia che ha fatto. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “La gardnerella vaginalis può provocare il parto pretermine?”

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