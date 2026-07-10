La Francia è in semifinale ai Mondiali

La Francia ha vinto 2-0 contro il Marocco nei quarti di finale dei Mondiali maschili di calcio e si è qualificata per le semifinali. La partita si è giocata giovedì 9 luglio. La squadra francese affronterà in semifinale il vincente del match tra Spagna e Belgio, in programma il 14 luglio a Dallas, in Texas.

Nella serata di giovedì 9 luglio la Francia ha vinto per 2 a 0 i quarti di finale dei Mondiali maschili di calcio contro il Marocco. La Francia si è così qualificata alle semifinali, dove il 14 luglio giocherà a Dallas, in Texas, contro la vincente del quarto di finale tra Spagna e Belgio. Il Marocco ha faticato per tutta la partita a rendersi pericoloso in attacco, mentre la Francia ha fatto una partita offensiva e soprattutto in controllo, in cui non ha mai dato l’idea di essere in difficoltà. I due gol sono stati segnati da Kylian Mbappé – che nel primo tempo si era fatto parare un rigore – e da Ousmane Dembélé. Per Mbappé, che ha 27 anni, è l’ottavo gol in questi Mondiali (tanti quanti quelli segnati finora dall’argentino Lionel Messi) e il 20esimo in 20 partite giocate ai Mondiali (Messi ne ha segnato 21 in 30 partite). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Marrocos e França decidem vaga na semifinal da Copa do Mundo.

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