La Francia è il Paese più insicuro L’Italia resiste

La Francia si posiziona come il Paese più insicuro in Europa secondo il Global Peace Index, che valuta sicurezza e stabilità. L’Italia si mantiene più stabile, risultando meno pericolosa. La classifica si basa su dati relativi a conflitti, criminalità e presenza di armi. In Europa, altri Paesi mostrano variazioni significative, con alcuni che migliorano e altri che peggiorano la loro posizione. La graduatoria viene aggiornata annualmente e riflette le condizioni di sicurezza globali.

Il Global Peace Index, l’indice di pace globale, come ogni anno ha stilato la classifica mondiale dei Paesi a livello di sicurezza e ci sono diverse sorprese, soprattutto in Europa. Non stupisce il primo posto dell’Islanda a livello mondiale, così come il terzo della Svizzera, a colpire è il 99esimo posto della Francia su 163 Paesi totali, tra la Tanzania e il Gabon. L’Italia si difende discretamente al 35esimo posto, davanti all’Albania ma dopo la Mongolia, mentre le posizioni intorno al 20 sono occupate quasi del tutto dai Paesi dell’est Europa. “L'Europa occidentale e centrale rimane la regione più pacifica”, si legge nel rapporto, mentre "la regione dell'Europa orientale e dell'Asia centrale è stata l'unica delle otto regioni del GPI a mostrare un miglioramento medio nell'ultimo anno”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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