La Francia si trova al primo posto tra i Paesi più insicuri d’Europa, secondo il Global Peace Index. Il rapporto evidenzia un aumento di disordini e manifestazioni violente nel paese. La classifica mondiale mostra variazioni rispetto agli anni precedenti, con alcune nazioni europee che sono scese di posizione. Non vengono segnalati incidenti specifici, ma i dati indicano un incremento di situazioni di instabilità e violenza.

Il Global Peace Index, l’indice di pace globale, come ogni anno ha stilato la classifica mondiale dei Paesi a livello di sicurezza e ci sono diverse sorprese, soprattutto in Europa. Non stupisce il primo posto dell’Islanda a livello mondiale, così come il terzo della Svizzera, a colpire è il 99esimo posto della Francia su 163 Paesi totali, tra la Tanzania e il Gabon. L’Italia si difende discretamente al 35esimo posto, davanti all’Albania ma dopo la Mongolia, mentre le posizioni intorno al 20 sono occupate quasi del tutto dai Paesi dell’est Europa. “L'Europa occidentale e centrale rimane la regione più pacifica”, si legge nel rapporto, mentre "la regione dell'Europa orientale e dell'Asia centrale è stata l'unica delle otto regioni del GPI a mostrare un miglioramento medio nell'ultimo anno”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Francia di Macron? Tra disordini e manifestazioni violente è il Paese più insicuro d'Europa

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Francia, scontri tra pompieri e polizia durante una manifestazione

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