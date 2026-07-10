La Francia vince e convince. Il 2-0 imposto al Marocco ai quarti di finale spalanca ai Bleus le porte della semifinale del Mondiale 2026. Era una sfida carica di memoria e di tensioni, che però e per fortuna alla fine si è terminata con gli applausi e non tra i lacrimogeni. Dopo giorni di allarme lanciato dai servizi di intelligence, a Parigi e nelle grandi città si temeva che la partita finisse in strada come nel precedente del dicembre 2022, quando il successo francese sul Marocco si trasformò in guerriglia urbana, arresti, barricate, incendi e scontri con le forze dell’ordine. Più recenti, gli incidenti del 4 luglio scorso dopo il successo del Marocco sul Canada: scontri a Tolosa, tensioni in diverse città francesi, disordini in Belgio e soprattutto in Olanda, a L’Aia e Utrecht. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Francia batte il Marocco e vince la “fraternité”: dopo gli allarmi sicurezza la serata finisce senza incidenti dopo la gara

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Il Marocco vince con il Canada e passa ai Mondiali: è festa anche ad Alessandria

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