Una società in corsa, veloce e superficiale come i reels che scorrono sugli schermi degli smart-phone. Poco tempo per riflettere sul perché di tante immagini e simboli che popolano il nostro quotidiano. E dire che in tanti di quei simboli si nascondono non solo spiegazioni affascinanti, ma le nostre stesse radici culturali e storiche. Ecco perché nel cartellone del programma culturale del Festival della Bellezza che approda a Villa Arconati il fuoriclasse degli storyteller Stefano Massini porta il monologo "La Forza del Simbolo", questa sera. "Il simbolo è sintesi, e in una società come la nostra, il simbolo forse non è tutto, ma è molto. La parola stessa, simbolo, viene dal greco antico e indicava qualcosa che si spezza e si ricompone solo se si possedeva una chiave giusta per farlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La Forza del simbolo", stasera storytelling. Massini: "Usiamo parole senza conoscerle"

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