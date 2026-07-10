La Fiorentina sceglie l' esperienza | Andreazzoli alla guida della Primavera

La Fiorentina ha affidato la guida della squadra Primavera a un allenatore con esperienza alle spalle. Oggi inizia ufficialmente la preparazione, con il nuovo tecnico che si presenta al gruppo e avvia le prime sessioni di allenamento. La scelta rientra in una strategia di rafforzamento del settore giovanile, con un focus sulla crescita dei giocatori e sulla stabilità tecnica. La squadra si riunisce per la prima volta sotto la nuova conduzione.

Giorno numero uno, tutti a lavoro. Oggi inizia la preparazione della Fiorentina Primavera, sotto la guida di una delle scelte maggiormente condivise e originali degli ultimi tempi: Aurelio Andreazzoli oggi verrà ufficializzato come nuovo allenatore e subito dopo comincerà il lavoro sul campo, dirigendo la prima seduta in assoluto al Viola Park, con i suoi ragazzi. Lui che ragazzo non lo è più. E proprio per questo diventa una scelta affascinante, in controtendenza e un segnale per tutto il movimento calcio: la Fiorentina non ha scelto un giovane in rampa di lancio o da mettere in vetrina ma l’esperienza di un uomo che avrà come obiettivo quello di formare talenti del futuro e insegnare calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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