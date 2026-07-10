Andreazzoli nuovo allenatore della Fiorentina Primavera è ufficiale

L'ACF Fiorentina ha annunciato ufficialmente Aurelio Andreazzoli come nuovo allenatore della Primavera. Nel corso della sua carriera, Andreazzoli ha ricoperto ruoli di assistente e di capo allenatore, con esperienze in club come Roma, Genoa ed Empoli. La società ha comunicato il cambio di guida tecnica senza ulteriori dettagli.

ACF Fiorentina comunica che Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della Primavera viola., Mister Andreazzoli, nel corso della sua carriera, ha avuto esperienze professionali di assoluto livello, sia da collaboratore tecnico che da primo allenatore, come quelle sulle panchine di Roma, Genoa ed Empoli., Andreazzoli torna alla Fiorentina dopo l’esperienza tra il 1996 ed il 1998 da allenatore degli Allievi Nazionali., Al Mister va il più sincero bentornato da parte di tutto il Club. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Ufficiale : Aurelio andreazzoli è il nuovo allenatore della Primavera della Fiorentina

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