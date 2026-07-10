La Fiorentina rinasce grazie al metodo Paratici | colpi di mercato anche di notte

La Fiorentina ha effettuato diversi acquisti di rilievo, tra cui Viery, Dragusin e Atta, quest’ultimo proveniente dall’Udinese e scelto al posto di un club inglese di alto livello. La società ha portato avanti queste operazioni rapidamente, anche durante le ore notturne. La gestione di queste operazioni è attribuita a un dirigente, che ha facilitato le trattative e le acquisizioni in tempi stretti. La squadra si trovava in zona retrocessione nell’ultima stagione.

Prima Viery, poi Dragusin e poi, all’improvviso, Atta dall’Udinese, sbaragliando la concorrenza del Tottenham, un big inglese, non una qualunque. Come è possibile che un club come la Fiorentina, vicino alla retrocessione nell’annata appena conclusa, possa mettere a segno tali colpi con tale celerità? Semplice: Fabio Paratici. Non a caso lo consigliamo a De Laurentiis. Paratici ha anticipato Aston Villa e Newcastle. Scrive Savelli su Libero: “La Fiorentina acquista Arthur Atta (23 anni, mezzala francese) dall’Udinese in una notte ed è una notizia degna di nota per tre motivi. Il primo è per il nome: Atta era sondato (non ancora trattato, e... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Roma-Fiorentina, le parole di Paratici prima della partita | Serie A

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