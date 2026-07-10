Il Real Madrid finanzia il mercato coi giovani. La politica dei blancos sui prodotti de "La Fabrica", il settore giovanile madridista, è chiara: lasciarli partire mantenendo percentuali sulla futura rivendita o clausole di recompra. Così, quest'estate, Florentino Perez ha già racimolato circa 115 milioni senza dover sacrificare nessun big. Questi gli ex canterani che hanno fatto incassare il Real:, Nico Paz al Como per 51 milioniVictor Munoz dall'Osasuna al Liverpool per 40 milioni (25 al Real)Mario Gila dalla Lazio al Milan per 30 milioni (15 al Real)Alvaro Rodriguez dall'Elche al Bournemouth per 25 milioni (12 al Real)Alex Jimenez riscattato dal Bournemouth per 12 milioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - "La Fabrica" fa ricco il Real: più di 100 milioni dagli ex canterani

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