La difesa asimmetrica non si compra si costruisce I consigli ucraini di Petraeus per Taiwan
Il fatto che Taipei continui a osservare con attenzione ciò che accade in Ucraina non dovrebbe stupire. D’altronde, se Kyiv rappresenta il laboratorio della guerra del XXI secolo, Taiwan è il luogo in cui quelle lezioni potrebbero essere messe alla prova in uno scenario completamente diverso, qualora prendesse luogo un eventuale invasione cinese. Nella testa dei decisori taiwanesi, costruire una strategia di difesa asimmetrica capace di rendere proibitivo, se non impossibile, un tentativo di sbarco dell’Esercito popolare di liberazione, proprio come l’Ucraina è riuscita a impedire alla Russia di conseguire una rapida vittoria nel 2022. Ma proprio mentre cresce l’interesse per il “modello ucraino”, aumenta anche il rischio di fraintenderlo. 🔗 Leggi su Formiche.net
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La difesa del futuro si costruisce con i sistemi, non solo con gli arsenali: la lezione ucraina e svizzera per l’EuropaIn Europa si diffonde l’idea che la sicurezza di un Paese dipenda dai sistemi e non soltanto dagli arsenali militari.
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