La città si mobilita per i Cappuccini di Massa Parte una raccolta di firme per ’salvare’ il convento
A Massa è partita una raccolta di firme per salvare il convento dei Cappuccini. La campagna è stata avviata dopo che sono stati annunciati piani di chiusura o ristrutturazione della struttura. La petizione mira a raccogliere sostegno pubblico per mantenere aperto il complesso. La richiesta coinvolge cittadini e associazioni locali, che chiedono di preservare il sito storico. La decisione ufficiale sui progetti di intervento non è ancora stata comunicata.
Massa, 10 giugno 2026 – La mobilitazione per salvare il convento dei Cappuccini entra nel vivo. Dopo la straordinaria partecipazione registrata nei giorni scorsi e una chiesa gremita ben oltre la sua capienza, la città passa dalle parole ai fatti: è partita la raccolta firme per chiedere che il convento possa continuare a essere una presenza viva per Massa. Come abbiamo ricordato nei giorni scorsi, la decisione di trasferire entro il 15 settembre i quattro frati presenti oggi nel convento rischia di interrompere una storia lunga oltre quattro secoli. Una vicenda che non riguarda soltanto un edificio religioso, ma un luogo che dal 1604 rappresenta un punto di riferimento spirituale, culturale e sociale per intere generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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