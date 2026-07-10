La città si mobilita per i Cappuccini di Massa Parte una raccolta di firme per ’salvare’ il convento

Notizia in breve

A Massa è partita una raccolta di firme per salvare il convento dei Cappuccini. La campagna è stata avviata dopo che sono stati annunciati piani di chiusura o ristrutturazione della struttura. La petizione mira a raccogliere sostegno pubblico per mantenere aperto il complesso. La richiesta coinvolge cittadini e associazioni locali, che chiedono di preservare il sito storico. La decisione ufficiale sui progetti di intervento non è ancora stata comunicata.