La CEO di Commerzbank ha affermato di non avere intenzione di dimettersi, nonostante la conclusione dell’offerta pubblica di scambio di Unicredit, che si è chiusa con adesioni per il 17,6%. Questa operazione ha portato Unicredit a detenere potenzialmente il 47,6% del capitale di Commerzbank.

Bettina Orlopp tira dritto dopo la conclusione dell’offerta pubblica di scambio di Unicredit che si è chiusa con adesioni per il 17,6% portando il gruppo di Piazza Gae Aulenti a controllare potenzialmente il 47,6% del capitale di Commerzbank. Quota che sale al 49,65% con l’annullamento delle azioni proprie su cui si è impegnato l’istituto tedesco. L’amministratrice delegata della banca tedesca, però, respinge l’idea di dimissioni anticipate: "ho un vincolo e un mandato. Penso che non ci possa semplicemente congedare, perché diventa un po’ faticoso. Il mio contratto va avanti fino al 2029. Fino a quando ho la fiducia del consiglio di sorveglianza, dei dipendenti e dei clienti, per me la questione non si pone". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La ceo di Commerz: "Non darò le dimissioni"

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