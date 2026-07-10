La canzone al servizio della natura | Voglio unire persone e foreste

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una canzone mira a collegare musica e natura, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sulla tutela delle foreste. Il progetto vuole favorire un rapporto più consapevole e attento con il verde, condividendo emozioni e ricordi legati ai momenti trascorsi nel bosco. L’iniziativa si svolge in un contesto di promozione ambientale, senza coinvolgere figure pubbliche o enti specifici. La musica viene utilizzata come strumento per avvicinare il pubblico alle tematiche ecologiche.

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di Lorenzo Ottanelli AREZZO Unire la musica e la natura, per "avvicinare le persone alle foreste in modo più consapevole e attento, ma anche per condividere contenuti e emozioni legate ai momenti passati nel verde". È così che il cantautore-biologo Renato Torre presenta “Armonia della bellezza“, il progetto del Parco delle Foreste Casentinesi che vuole valorizzare la bellezza e la complessità degli ecosistemi attraverso le canzoni. Un progetto che nasce da un’idea del direttore del Parco Andrea Gennai, che si accompagna ai videoclip disponibili su YouTube e ad alcuni appuntamenti live, tutti gratuiti ma con prenotazione obbligatoria (per informazioni consultare il sito www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La canzone al servizio della natura: "Voglio unire persone e foreste"
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