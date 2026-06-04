Pistoletto a Venezia | il flash mob per unire uomo e natura

Notizia in breve

In Piazza San Marco, centinaia di persone si sono radunate per un flash mob organizzato da un artista. I partecipanti hanno indossato abiti bianchi e portato cartelli con scritte che richiamano il legame tra uomo e natura. L’evento ha coinvolto anche la proposta di riconoscere la Laguna di Venezia come una persona, simbolo di unione tra ambiente e società. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e coordinato.