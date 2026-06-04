Pistoletto a Venezia | il flash mob per unire uomo e natura
In Piazza San Marco, centinaia di persone si sono radunate per un flash mob organizzato da un artista. I partecipanti hanno indossato abiti bianchi e portato cartelli con scritte che richiamano il legame tra uomo e natura. L’evento ha coinvolto anche la proposta di riconoscere la Laguna di Venezia come una persona, simbolo di unione tra ambiente e società. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e coordinato.
Come può un matrimonio simbolico fermare la crisi climatica? Cosa significa riconoscere la Laguna di Venezia come una persona? Perché l'arte è considerata l'unico strumento contro la rassegnazione? Come si trasforma un gesto artistico in azione politica concreta??? In Breve Evento inserito nel contesto della seconda edizione della Venice Climate Week Simbolo del Terzo Paradiso composto collettivamente da numerosi partecipanti in Piazza San Marco Proposta di riconosciment . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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