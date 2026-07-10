Il centrocampista francese ha giocato un ruolo decisivo nella vittoria contro il Marocco, che ha qualificato la Francia alle semifinali del Mondiale 2026. Nonostante il nome non appaia nel tabellino dei marcatori, la sua presenza in campo ha influenzato l’esito della partita. La sua prestazione ha aumentato il suo valore sul mercato e consolidato il suo ruolo nella squadra. La partita si è conclusa con la squadra francese che ha ottenuto il pass per la fase successiva del torneo.

Il tabellino dei marcatori di Francia – Marocco non riporta il nome di ManuKonema a volte non è quello l’unico modo per prendersi la scena. Il centrocampista francese è stato, infatti, uno dei giocatoridecisivi nellavittoria della Francia contro il Maroccoche ha concesso ai Blues di staccare il pass per la semifinale del Mondiale 2026. Il gioiello giallorosso ha disputato una prestazione di altissimo livello dominando il centrocampo con personalità, intensità e presenza in entrambe le fasi di gioco. Si è distaccato peraggressività nei duelli individuali, precisione nelle verticalizzazioni e lucidità nella gestione del pallone.Tutte caratteristicheche gli hanno consentito la consacrazione in Franciacon le principali testate giornalistiche e i tifosi che non possono far altro che acclamarlo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kone incanta la Francia: il Mondiale lo consacra e aumenta il valore del gioiello giallorosso

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