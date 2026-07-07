Con oltre 1,3 miliardi di stream, tour mondiale sold?out e successi nelle classifiche, è la nuova stella del pop soul internazionale. La nuova voce della musica inglese ha finalmente pubblicato il suo primo album. Sienna Spiro, ventenne londinese già considerata una delle più promettenti cantautrici della sua generazione, ha lanciato “Visitor”, un debutto che fonde soul, pop sinfonico e una scrittura emotiva capace di raccontare fragilità, amore e transitorietà con una maturità sorprendente. L’album arriva dopo un’ascesa rapidissima: oltre 1,3 miliardi di stream globali, tre singoli contemporaneamente nella Billboard Hot 100, una top10 nel Regno Unito e un tour mondiale sold?out. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sienna Spiro incanta il mondo: “Visitor” è il debutto che consacra la nuova voce della musica inglese

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