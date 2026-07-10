La Juventus ha offerto fino a 40 milioni di euro per acquistare Kolo Muani, ma il Paris Saint-Germain chiede 50 milioni. La società parigina sta anche valutando altre offerte, mantenendo aperta la trattativa. La differenza di cifre tra le parti ha mantenuto il negoziato bloccato, con entrambe le società ferme sulle proprie posizioni. La situazione richiede una decisione urgente per sbloccare la trattativa.

di Luca Fioretti La Juventus offre fino a 40 milioni per Kolo Muani, ma il Paris Saint-Germain ne chiede 50 e valuta altre offerte: serve una svolta rapida. La Juventus continua a spingere sull’acceleratore per regalare a Luciano Spalletti il grande rinforzo in attacco. Il nome in cima alla lista dei desideri resta quello di Kolo Muani, ma l’operazione di mercato con il Paris Saint-Germain sta entrando in una fase decisiva e delicata. Si continua a trattare col PSG il ritorno del francese, ma l’accordo economico non è ancora a portata di mano. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna da La Gazzetta dello Sport, la Juve offre 38 milioni e può spingersi fino a sfiorare i 40 milioni complessivi per convincere i parigini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, il ritorno resta un rebus tutto ancora da risolvere: muro contro muro col PSG, cifre e dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kolo Muani Juventusrivelazione esclusiva sul probabile affare|| ditemi la vostra

Notizie e thread social correlati

Kolo Muani alla Juventus, avanti tutta! Riallacciati i contatti col PSG, si può chiudere per questa cifra: i dettagliLa Juventus sta accelerando per l'acquisto di Kolo Muani, con i contatti con il PSG ripresi e intensificati.

Leggi anche: Juve, tutto su Kolo Muani. Resta la distanza col Psg: Carnevali al lavoro

Temi più discussi: Juve-Kolo Muani, ci siamo! Carnevali accelera, accordo a un passo, al raduno ci sarà. I dettagli; Kolo Muani, nuova offerta Juve: la distanza col Psg, possibile ultimatum in arrivo, piste alternative; Juventus-Kolo Muani, pronta nuova offerta al Psg. E su Sorloth e Pellegrino...; La Juve fa i conti: Pellegrino tra Kolo Muani e Sorloth.

?La nuova offerta della #Juventus per Randal #KoloMuani sarà un nuovo prestito con obbligo a determinate condizioni (più facili di quelle proposte in precedenza). Verrà alzata la parte onerosa del prestito e la cifra complessiva si avvicinerà ai 40mln. x.com

Pagina 2 | Kolo Muani, nuova offerta Juve: la distanza col Psg, possibile ultimatum in arrivo, piste alternative reddit

Juventus-Kolo Muani, pronta nuova offerta al Psg. E su Sorloth e Pellegrino...La Juventus vuole portare due nuovi attaccanti a Torino in vista della prossima stagione, con caratteristiche differenti. Il primo nome è quello di Kolo Muani, per il quale nella giornata di mercoledì ... sport.sky.it

Juventus, intrigo Kolo Muani: c'è distanza col Paris Saint-Germain sulla cifra e per l'Equipe il Tottenham sta provando ad inserirsiRandal Kolo Muani rimane l'obiettivo principale della Juventus per rinforzare il proprio reparto d'attacco. Anche dopo i cambiamenti radicali apportati nel management, il club bianconero reputa il fra ... calciomercato.com