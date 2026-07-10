La Juventus ha comunicato al PSG di voler migliorare l'offerta per Kolo Muani. La trattativa tra le due società prosegue con contatti frequenti, mentre i bianconeri cercano di convincere il club francese a cedere l’attaccante. La scelta di puntare su Kolo Muani resta la priorità per la dirigenza, che ha deciso di fare uno sforzo economico in più. Nessuna conferma ufficiale, ma i negoziati continuano senza sosta.

sul tormentone dell’estate. Il tormentone estivo legato al nuovo centravanti della Juventus si arricchisce di un capitolo fondamentale. La dirigenza ha rotto gli indugi per Randal Kolo Muani, considerato l’obiettivo prioritario per l’attacco. La trattativa con il Paris Saint-Germain è ormai un gioco di strategia diplomatica. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Dal proprio canale YouTube, il giornalista ha svelato i dettagli dell’ultimo rilancio bianconero e la ferrea volontà del francese di vestire la maglia della Vecchia Signora: « I contati tra la Juve e il PSG sono continuati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani-Juve, contatti continui: i bianconeri hanno informato il PSG che miglioreranno l’offerta. Ultimissime

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KOLO MUANI È GIALLO! IL PSG DICE SÌ MA IL TOTTENHAM BLOCCA TUTTO

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