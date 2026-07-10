Kimi Antonelli è stato fotografato tra i meccanici della Ferrari, circondato dal team durante un evento. La foto mostra Antonelli in mezzo al personale Ferrari, con alcuni tifosi che hanno commentato la scena come “molto speciale”. Nel frattempo, un rappresentante della Mercedes ha scherzato sulla presenza di Antonelli, sottolineando la sua presenza tra le squadre rivali. La scena ha attirato l’attenzione sui social, dove sono stati condivisi commenti e reazioni.

Questa è da incorniciare: Kimi Antonelli in mezzo ai meccanici della Ferrari. Un puntino dentro a tutto quel rosso. Un bug nella realtà. Uno della Mercedes, il più gettonato, avvistato tra gli uomini Ferrari. È successo al Festival of Speed di Goodwood, iniziato giovedì 9 luglio e in programma fino a domenica 12. A un certo punto il pilota della Mercedes ha incontrato gli uomini vestiti di rosso. Altro che Men in Black. Incontri ravvicinati del terzo tipo, di questi tempi. Soprattutto dopo il GP di Silverstone, dove il pilota italiano è stato costretto a fare i conti (e quasi a fare a pugni) con i guai alla macchina, mentre la Ferrari di Charles Leclerc andava a vincere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Kimi Antonelli e la foto con "tifosi Ferrari molto speciali". E la Mercedes ci scherza su...

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