Le cerimonie funebri per il leader supremo iraniano si sono concluse dopo sei giorni. Secondo i media locali, più di 40 milioni di persone hanno preso parte alle commemorazioni e alla sepoltura. La partecipazione di massa ha coinvolto diverse regioni del paese, con numerosi cittadini che hanno reso omaggio al leader defunto. La sepoltura si è svolta nella giornata conclusiva delle cerimonie.

I media iraniani hanno affermato che oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del defunto leader supremo del Paese Ali Khamenei, che è stato sepolto. Lo scrive Sky News Uk. Secondo le prime stime, l’agenzia di stampa Fars News Agency ha affermato che si è trattato del “funerale più grande della storia mondiale”. Il funerale si è protratto per sei giorni, con un breve tratto in territorio iracheno. L’ex leader supremo iraniano, Ali Khamenei, è stato sepolto nella sua città natale di Mashhad. A riferirlo è stata la televisione di Stato, dopo la fine di una cerimonia in cui il figlio e successore non è stato visto. Non sono mancati i disordini, visto che due paramilitari islamici delle forze Basij sono morti in una sparatoria, colpiti da due uomini con uniformi militari e non identificati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Khamenei sepolto al termine di 6 giorni di cerimonie funebri. I media iraniani: “Hanno partecipato 40 milioni di persone”

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Ali Khamenei sepolto dopo una settimana di funerali reddit

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