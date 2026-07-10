I Democratici si trovano in difficoltà nel Maine, dove si svolgono le elezioni di midterm di novembre per un seggio senatoriale importante. La situazione è complicata da una serie di errori e decisioni prese dal partito stesso, che hanno contribuito a creare un impasse. Un esperto di strategia politica sta cercando di trovare una soluzione per risolvere la crisi e consentire il regolare svolgimento delle elezioni.

L'ultima missione di Morris Katz ha dell'impossibile: risolvere in tempo utile il pasticciaccio nel quale i Democratici si sono cacciati da soli in Maine, dove nelle elezioni di midterm di novembre è in palio un seggio senatoriale cruciale per la riconquista della Camera Alta del Congresso. Il candidato Dem, Graham Platner, già scampato a una serie di rivelazioni imbarazzanti sul suo passato, è stato costretto ad abbandonare la corsa dopo che a inizio settimana sono emerse nei suoi confronti nuove accuse di abusi sessuali. Dietro la scelta di Platner, ex marine e allevatore di ostriche, volto nuovo del partito ed esponente della nuova ala populista e anti-establishment dei Dem, c'era la mano di Katz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Katz, lo stratega ultra liberal e la svolta "comunista" Dem

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