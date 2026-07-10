Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno condiviso sui social la celebrazione per la conclusione dell’esame di maturità della loro figlia maggiore, Matilda. Hanno pubblicato foto e scritto dediche piene di affetto, esprimendo orgoglio per il risultato raggiunto. La coppia ha mostrato l’evento come un momento significativo nel percorso della figlia, senza ulteriori dettagli sul risultato o sui contenuti dell’esame.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno celebrato sui social la fine dell’esame di maturità della loro figlia maggiore Matilda, condividendo foto, parole affettuose e tutto l’orgoglio per un momento importante del suo percorso. Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli festeggiano la figlia Matilda: il giorno dell’orale La ragazza, che compirà 19 anni il prossimo 12 novembre, ha affrontato l’orale ieri, 30 giugno. A raccontare la giornata sono stati proprio i genitori, che non hanno nascosto la loro emozione davanti a un passaggio così significativo. Matilda ha frequentato il liceo al Collegio Vescovile Sant’Antonio di Roma, scuola privata paritaria nella capitale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli festeggiano la figlia Matilda: maturità conclusa e dediche piene d’orgoglio

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