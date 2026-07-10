Un club spagnolo ha manifestato interesse per un giocatore della Juventus Next Gen, secondo quanto comunicato da Chiellini. L’ex calciatore ha informato un dirigente dell’Avellino dell’inserimento. La sessione estiva del calciomercato dell’Avellino si sta rivelando complessa, con particolare difficoltà nel trovare un nuovo centravanti per la prossima stagione.

per informare Aiello dell’inserimento. La sessione estiva del calciomercato dell’Avellino si conferma particolarmente intricata, specialmente per quanto riguarda l’estenuante ricerca del nuovo centravanti per la prossima stagione. La dirigenza biancoverde ha le idee chiare sul profilo ideale da inserire nel proprio scacchiere tattico, ma le dinamiche di mercato stanno rendendo l’operazione più complicata del previsto. Come riferito nelle ultime ore da Il Mattino di Avellino, gli uomini mercato dei lupi hanno portato avanti una fitta rete di contatti per diversi profili offensivi, incontrando però una serie di ostacoli che, almeno per il momento, impediscono di arrivare alla tanto attesa fumata bianca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, anche un club spagnolo su Pecorino: Chiellini chiama l’Avellino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVENTUS NEXT GEN miniera doro: CHI SALE in Prima squadra e quali SORPRESE la prossima stagione

Notizie e thread social correlati

Juventus Next Gen, Puczka e Faticanti verso il prestito: Hertha e Avellino alla finestraDue giovani della Juventus Next Gen, Puczka e Faticanti, sono in trattativa per un trasferimento in prestito, con club come Hertha Berlino e Avellino...

Juventus Next Gen, Moruzzi e Faticanti ufficiali all’Avellino: il comunicato e i dettagli delle due operazioniMoruzzi e Faticanti, giocatori della Juventus Next Gen, sono stati ufficialmente ceduti all’Avellino con la formula del prestito.

Temi più discussi: Il gioiello Next Gen si gioca l'Europa, occhi Spalletti e progetto Juve: chi si allena coi grandi; Juventus, la stella delle giovanili sbarca in Serie C: può essere la mossa decisiva per la carriera; Next Gen | Pietrelli in prestito al Vicenza; Ascoli Calcio, occhi puntati su Anghelè: il giovane attaccante della Juventus Next Gen nel mirino.

Ora è anche ufficiale: Daniel #Okolo è un nuovo calciatore della #Juventus #NextGen. x.com

Juventus Next Gen, anche un club spagnolo su Pecorino: Chiellini chiama l’AvellinoJuventus Next Gen, anche un club spagnolo su Pecorino: Chiellini chiama l'Avellino per informare Aiello dell'inserimento ... juventusnews24.com

Juventus Next Gen, grana Pecorino per l'AvellinoL'Avellino insiste per Pecorino della Juventus Next Gen, ma segue anche Moro, Vlahovic, Misitano e Braschi per rinforzare l'attacco di Biancolino. tuttojuve.com

The message from Di Gregorio's agent. reddit