Julien Alfred ha stabilito un nuovo record sui 200 metri, correndo in 21 secondi con un vento favorevole di 0,9 metri al secondo. È la terza donna nella storia a raggiungere questo tempo. La campionessa olimpica di Parigi 2024 sui 100 metri ha superato le aspettative, mentre la collega Griffith si avvicina ai migliori risultati.

Sciabolata spaziale di Julien Alfred sui 200 metri: sostenuta da un vento a favore di 0,9 ms, la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 sui 100 metri ha tuonato un maestoso 21.51. La fuoriclasse di Saint Lucia è diventata la terza donna della storia sul mezzo giro di pista: meglio di lei soltanto la statunitense Florence Griffith Joyner (21.34 dell’epocale record del mondo datato 29 settembre 1988 alle Olimpiadi di Seoul) e la giamaicana Shericka Jackson (21.41 il 25 agosto 2023 ai Mondiali di Budapest). Quella odierna è la quinta prestazione all-time, non si andava così veloce dall’8 settembre 2023 (21.48 di Jackson alle finali di Diamond League in quel di Bruxelles). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Julien Alfred ribalta le logiche della velocità: terza donna della storia, tempo luccicante sui 200. Griffith è più vicina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Julien Alfred piazza la rasoiata a effetto: mondiale stagionale sui 200, che tempo. Norman torna dopo 2 anni!Julien Alfred ha stabilito il miglior tempo mondiale stagionale nei 200 metri con un crono di 21 secondi e qualche decimo.

Leggi anche: Julien Alfred non si ferma più, regina dei 100m anche a Oslo. A voi la nostra intervista esclusiva!