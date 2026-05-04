Domenica 3 maggio, l'Inter ha conquistato il suo 21° scudetto battendo il Parma con un risultato di 2-0. Al termine della partita, Piazza Duomo si è riempita di tifosi e supporter che hanno festeggiato la vittoria. Tra le persone presenti c'erano anche personaggi pubblici noti, tra cui un noto conduttore televisivo che era accompagnato dal figlio. La manifestazione di gioia ha coinvolto numerosi spettatori nel centro della città.

L’Inter è Campione d’Italia per la ventunesima volta nella sua storia. Il triplice fischio di domenica 3 maggio ha sancito la vittoria contro il Parma, 2-0, e Piazza Duomo si è trasformata in un mare nerazzurro. Una notte di festa sotto la Madonnina, con migliaia di tifosi di ogni generazione a cantare, sventolare bandiere e lasciarsi andare a quella gioia che solo uno scudetto sa regalare. E tra la folla non mancavano i Vip, come Amadeus con la moglie Giovanna Civitillo e il figlio José. Inter Campione d’Italia, Amadeus in festa con Giovanna e José: notte nerazzurra in famiglia. Tra i più felici c’era senza dubbio Amadeus, interista da sempre, che ha vissuto la serata insieme alla moglie Giovanna Civitillo e al figlio José.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amadeus con il figlio José per lo scudetto dell’Inter: la gioia dei Vip dopo la vittoria

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