L’attrice Jennifer Grey ha annunciato sui social la morte della madre, Jo Wilder, avvenuta il 4 luglio all’età di 94 anni. Wilder, dopo una recente diagnosi di cancro ai polmoni, ha scelto di terminare la propria vita secondo le proprie decisioni. La morte è avvenuta pochi giorni dopo questa scelta. Grey ha condiviso un messaggio toccante, senza ulteriori dettagli sulla malattia o sulle circostanze.

Jennifer Grey è in lutto per la perdita di sua madre, Jo Wilder, morta all’età di 94 anni dopo una recente diagnosi di cancro ai polmoni. L’attrice ”Baby” di Dirty Dancing ha rivelato in un toccante post sui social media che Wilder è morta il 4 luglio dopo aver deciso di porre fine alla propria vita secondo i propri termini. “Mia madre, Jo Wilder, è venuta a mancare il 4 luglio a 94 anni — per sua stessa scelta, alle sue condizioni, esattamente come ha vissuto,” ha scritto Grey. “Fedele a se stessa, ha scelto la grazia al posto della paura, comprendendo che lasciare questo mondo con dignità è un onore, non una tragedia.” Grey, 66 anni, ha riflettuto sulla vita di sua madre, descrivendola come un’artista di talento il cui percorso è cambiato dopo aver messo su famiglia con l’attore Joel Grey, suo ex marito. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Jennifer Grey ‘Dirty Dancing) parla della morte della madre

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