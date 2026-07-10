Italia Scoppia incendio nel condomino famiglie in casa | camionette sul posto

Un incendio ha colpito un condominio dell’hinterland milanese, vicino a un presidio sanitario. Sul posto sono intervenute diverse camionette dei vigili del fuoco, che hanno evacuato in fretta le famiglie presenti nell’edificio. La notte è stata caratterizzata da momenti di paura per i residenti, che si sono trovati costretti ad abbandonare le proprie case a causa delle fiamme. Non ci sono ancora dettagli sulle cause del rogo.

Una notte di paura ha scosso la tranquillità dell’hinterland milanese, dove un violento rogo ha aggredito un edificio residenziale a ridosso del presidio sanitario locale, imponendo una massiccia mobilitazione dei soccorsi e l’evacuazione d’urgenza delle famiglie residenti. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte a Cuggiono, all’interno di una palazzina di due piani situata proprio di fronte all’ospedale cittadino. Le fiamme, visibili a grande distanza, si sono sviluppate con rapidità avvolgendo la parte superiore della struttura e aggredendo la copertura in legno. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze peggiori: circa 20 persone sono state fatte uscire rapidamente dai propri appartamenti, abbandonando le abitazioni mentre la densa coltre di fumo nero invadeva i vani scala del palazzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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