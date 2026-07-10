Secondo un rapporto dell’Istat, la speranza di vita in buona salute in Italia è aumentata, mentre la mortalità prematura per malattie croniche è diminuita. I dati evidenziano miglioramenti in alcuni indicatori sanitari, ma la prevenzione rimane una sfida per il sistema sanitario.

Aumenta in Italia la speranza di vita in buona salute e continua a ridursi la mortalità prematura per le principali malattie croniche. È quanto emerge da un rapporto dell’Istat. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Istat: cresce speranza di vita in buona salute ma prevenzione resta sfida

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