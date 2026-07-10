israele apre al dopo unifil targato italia francia ma a una condizione

Israele ha dichiarato di essere disponibile a sostenere la nuova coalizione multinazionale promossa da Italia e Francia per il Libano, al termine della missione Unifil prevista per dicembre. Tuttavia, ha posto come condizione che questa iniziativa contribuisca alla smilitarizzazione di Hezbollah. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla risposta ufficiale o sui passaggi successivi.

Safed (Israele). «Non avremmo problemi» con la coalizione multinazionale per il Libano che Italia e Francia stanno promuovendo al posto della missione Unifil quando essa scadrà a dicembre, se contribuirà alla smilitarizzazione di Hezbollah. A parlare è un alto funzionario delle forze armate israeliane che Linkiesta ha incontrato, assieme ad altre testate e agenzie, al quartier generale del Commando settentrionale, posto a protezione dei confini settentrionali dello Stato ebraico con la Siria e il Libano. «Mi chiedo quale sia il motivo per essere lì», aggiunge, se non assicurare una fascia di sicurezza nel Libano meridionale che impedisca a Hezbollah di lanciare attacchi e razzi contro Israele. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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