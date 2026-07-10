Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato su Truth che l’Iran ha richiesto di proseguire i colloqui. Tuttavia, ha precisato che il cessate il fuoco è considerato concluso, e gli Stati Uniti non intendono mantenerlo. La comunicazione indica che i colloqui sono ancora in corso, ma senza un accordo di sospensione delle ostilità. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui contenuti delle discussioni in corso.

Il presidente Usa Donald Trump con un post su Truth annuncia: “La Repubblica Islamica dell’ Iran ci ha chiesto di proseguire i ‘colloqui ‘. Abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato!”. Negoziatori del Qatar si sarebbero recati in Iran, in coordinamento con gli Stati Uniti, per incontrare funzionari iraniani nel tentativo di allentare la tensione e creare le condizioni per la ripresa dei negoziati, scrive Axios. Nella notte gli Usa hanno colpito diverse città portuali del sud e anche Bushehr, sede di una centrale nucleare mentre Teheran ha risposto con raid su diversi Paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Trump: “I colloqui continuano ma il cessate il fuoco è finito”

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Iran-Usa, Trump: Non penso a proroga del cessate il fuoco

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