Trump dichiara finito il cessate il fuoco tra Iran e Usa | Sono feccia persone malate

Durante il summit della Nato a Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l’Iran è terminato. Ha inoltre descritto la leadership di Teheran come “malata” e ha usato termini duri per riferirsi a chi ha definito “feccia” e “persone malate”. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra le due nazioni.

Durante il summit della Nato di Ankara presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco tra gli Usa e l’Iran è da considerarsi “finito” e ha definito la leadership di Teheran “malata”. Trump ha anche detto che le trattative con l’Iran sono state una “perdita di tempo”. Il 7 luglio, ieri, tre petroliere erano state colpite nello stretto di Hormuz. L’Iran non aveva rivendicato gli attacchi, ma una delle navi aveva attraversato lo stretto senza rispettare le indicazioni di Teheran. Per rappresaglia, il Comando centrale degli Stati Uniti ha avviato nuovi attacchi sull’Iran, prima che Trump dichiarasse la fine del cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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