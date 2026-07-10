Iran l?errore strategico di uccidere l?Ayatollah E ora il regime è ancora più agguerrito

Da ilmessaggero.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l’uccisione dell’Ayatollah, il regime iraniano ha adottato una strategia più aggressiva. L’approccio è cambiato rispetto al periodo precedente, con obiettivi più ambiziosi e una maggiore determinazione nei negoziati con gli Stati Uniti. La linea dura si manifesta anche nell’espansione delle operazioni e nella fermezza mostrata nelle trattative. La decisione di eliminare l’Ayatollah sembra aver rafforzato la posizione del regime, che ora agisce con maggiore determinazione.

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Siamo ormai nel dopo-Khamenei: l'approccio del regime iraniano è diverso rispetto a prima della guerra. Lo si vede nell'espansione degli obiettivi strategici e nell'audacia con cui Teheran conduce i negoziati con gli Stati Uniti. Se Donald Trump pensava di utilizzare il Memorandum firmato a metà giugno per fermare i missili, e poi recuperare terreno durante le trattative, ora sta capendo che i nuovi leader non intendono cedere nulla sui punti centrali: in particolare il controllo sullo Stretto di Hormuz e la difesa del Libano - e quindi di Hezbollah - come parte integrante dell'accordo. La posizione L'uccisione della Guida suprema Khamenei, il primo giorno del conflitto, è stata determinante. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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