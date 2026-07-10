Durante i funerali dell’ex Guida Suprema in Iran, è stato osservato un uomo con il volto completamente coperto, presente in una posizione di rilievo. Le immagini diffuse sui social network hanno suscitato molte discussioni, senza che siano state fornite informazioni ufficiali sulla sua identità o sul motivo del suo volto coperto. La cerimonia è stata riservata ai familiari e agli amici più stretti, e la presenza di questa persona ha attirato l’attenzione degli spettatori.

Le immagini diffuse durante i funerali dell’ex Guida Suprema Ali Khamenei hanno scatenato un acceso dibattito sui social network. Al centro dell’attenzione c’è un uomo dal volto completamente coperto, comparso in una posizione di rilievo durante la cerimonia privata riservata ai familiari e agli amici più stretti. In poche ore si sono moltiplicate le ipotesi sulla sua identità, con molti utenti che hanno suggerito potesse trattarsi di Mojtaba Khamenei, indicato come nuovo leader supremo dell’Iran. L’uomo con il volto coperto ripreso dalle telecamere. Secondo quanto riferisce CNN, il misterioso uomo indossava un berretto da baseball nero e una grande copertura che gli nascondeva completamente il volto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Iran, giallo ai funerali di Khamenei: chi è l’uomo con il volto coperto?

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