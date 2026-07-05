Durante i funerali pubblici della Guida Suprema in Iran, un oratore ha chiesto la morte del presidente statunitense davanti a una folla di centinaia di migliaia di persone a Teheran. L’evento si è svolto mentre si registrano tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. La richiesta di morte è stata pronunciata pubblicamente e ha suscitato reazioni tra i presenti. La cerimonia ha attirato un grande afflusso di partecipanti, testimoniando l’importanza dell’evento nel paese.

Durante la cerimonia funebre pubblica dedicata alla Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, un oratore ha invocato la morte del presidente statunitense Donald Trump davanti a una folla di centinaia di migliaia di persone riunite a Teheran. Le dichiarazioni hanno suscitato applausi tra i presenti, mentre venivano scanditi anche slogan come « Morte all’America » e « Morte a Israele ». Secondo quanto riportato, si tratta del primo appello diretto alla morte di Trump pronunciato pubblicamente nel corso di una cerimonia ufficiale di questo tipo, in un contesto già segnato da tensioni internazionali e negoziati in corso tra Teheran e Washington. Funerali di Stato e partecipazione delle autorità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, invocazioni contro Trump ai funerali di Khamenei: tensione con gli Usa

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Iran, Khamenei è morto: manifestazioni di piazza e assalti a ambasciate

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