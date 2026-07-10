Iran funerali record per Khamenei | si prepara un piano per uccidere Trump

Decine di migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di una figura di rilievo in Iran, con una presenza record di partecipanti. Nel frattempo, fonti ufficiali riferiscono che si sta studiando un piano per eliminare un ex presidente statunitense. La regione resta tesa, tra un fragile cessate il fuoco e il possibile rischio di nuove azioni militari.

La tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad aumentare mentre il Medio Oriente resta sospeso tra il fragile cessate il fuoco e il rischio di una nuova escalation militare. A fare da sfondo al clima di forte instabilità sono i funerali dell’ex Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, che secondo i media della Repubblica islamica hanno richiamato una partecipazione senza precedenti.Le televisioni e le agenzie iraniane sostengono che oltre 40 milioni di persone abbiano preso parte alle esequie di Khamenei, concluse con la sepoltura del leader religioso. Secondo la Fars News Agency, vicina al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), si sarebbe trattato del più grande funerale mai organizzato nella storia. 🔗 Leggi su Panorama.it

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'Body Kept In...': Inside Iran's Massive Khamenei Funeral Security Op; 4-Month Mystery Exposed

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