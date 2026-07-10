invimit mette in vendita sei immobili due milioni per il maxi appartamento in centro

Invimit ha annunciato la vendita di sei immobili pubblici a Firenze. Tra questi, un grande appartamento in centro storico è offerto a circa due milioni di euro, mentre gli altri immobili hanno prezzi che partono da 229 mila euro. La società, controllata dal Ministero dell’Economia, ha reso noti i dettagli delle proprietà, specificando le cifre di vendita e le caratteristiche degli immobili disponibili.

Sei immobili pubblici in vendita a Firenze, con prezzi che vanno da 229mila euro fino a quasi due milioni. Invimit Sgr, la società del Ministero dell’Economia e delle Finanze specializzata nella valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ha pubblicato il bando per l’alienazione di sei unità appartenenti al Fondo i3 Sviluppo Italia – Comparto 8 Ter. Le offerte potranno essere presentate fino alle 12 di mercoledì 23 settembre. L’immobile di maggior pregio è senza dubbio quello di via dei Servi 32, nel cuore del centro storico, a pochi passi dal Duomo e da piazza della Signoria. Si tratta di un appartamento di 487 metri quadrati distribuito su due livelli, con corte esclusiva di 28 metri quadrati, inserito in un edificio storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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