Due su cinque ' riempiti' all' Inter restano tre slot liberi | subito un difensore ecco chi! Il resto ad agosto

Da sportmediaset.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All'Inter sono stati coperti due dei cinque ruoli previsti: il portiere e il terzino destro. Rimangono ancora tre caselle da riempire, tra cui uno a centrocampo e due in difesa. I due posti in difesa devono essere ancora assegnati, mentre il ruolo di centrocampista è ancora vacante. La società sta pianificando di completare il reparto difensivo entro agosto.

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Due dei cinque ruoli da coprire sono stati. coperti: Provedel in porta e Khalaili sulla fascia destra. All'Inter rimangono ora ancora tre 'slot' liberi: uno a centrocampo e soprattutto due in difesa. La priorità, anche dal punto di vista temporale, riguarda il reparto difensivo, numericamente deficitario dopo gli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian. Un centrale, esperto e pronto, arriverà a breve, per mettersi a disposizioni di Chivu già nel ritiro che inizierà settimana prossima. Il secondo, giovane e di prospettiva, sarà materia agostana (a meno di cambi di programma di cui diremo tra poco)., Per il primo profilo, tutto porta a individuare in Chalobah l'obiettivo numero uno. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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