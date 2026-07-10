Integratori di olio di pesce | quali sono i pro e i contro e come prenderli

Da gazzetta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli integratori di olio di pesce, ricavati da pesci grassi come sgombro, aringa, tonno e salmone, sono tra i più diffusi per gli acidi grassi omega-3. Vengono utilizzati principalmente per abbassare i trigliceridi nel sangue. Tuttavia, alcuni studi evidenziano possibili effetti collaterali, come disturbi gastrointestinali o reazioni allergiche. Non ci sono ancora prove definitive sulla loro efficacia in tutte le condizioni di salute, e l'assunzione deve essere valutata caso per caso.

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Gli integratori di olio di pesce sono tra i prodotti a base di acidi grassi omega-3 più diffusi in commercio. Si ricavano dai tessuti dei pesci grassi, come sgombro, aringa, tonno e salmone, e da tempo vengono apprezzati e usati soprattutto per la loro capacità di ridurre i livelli di trigliceridi nel sangue. Alcune ricerche suggeriscono anche potenziali effetti positivi sulle capacità cognitive e sul controllo della glicemia, ma soprattutto su quest'ultimo tema le opinioni sono contrastanti. Cosa dice la scienza, studi alla mano? Leggi anche: Omega 3 a rischio per colpa del cambiamento climatico Nel complesso, gli studi sembrerebbero indicare che gli integratori di omega-3 esercitino un effetto limitato, se non nullo, sul controllo della glicemia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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