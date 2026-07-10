La risposta del popolo bianconero non si è fatta attendere. A poco più di quarantotto ore dal via della campagna abbonamenti 2026-27, lanciata mercoledì con lo slogan "Una vita con te", i numeri della fase di prelazione riservata ai vecchi abbonati sono in linea con quelli della scorsa stagione. Un dato tutt’altro che scontato se si considera che dodici mesi fa la Virtus arrivava dal trionfo scudetto, mentre oggi si presenta ai tifosi dopo l’eliminazione in semifinale playoff. L’entusiasmo della tifoseria resta quindi immutato, alimentato anche da una stagione che porterà con sé una svolta storica. Per la prima volta, infatti, il lancio della campagna abbonamenti è accompagnato dalla pianta della nuova arena che sorgerà nel quartiere fieristico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Intanto procede con un buon trend la campagna abbonamenti. Nuova Arena, ecco la mappa: c’è una terrazza vip

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