Un virus ha colpito le squadre di Inghilterra e Norvegia coinvolte nel quarto di finale di Mondiale, previsto per domani alle 23. La squadra norvegese aveva già segnalato un focolaio influenzale nel proprio ritiro, mentre un atleta inglese è in isolamento per evitare il contagio. La presenza di entrambi i team potrebbe essere compromessa a causa del virus.

Nei giorni scorsi era arrivata la notizia di un focolaio influenzale nel ritiro norvegese, ma anche tra gli inglesi c'è un atleta in isolamento per evitare di contagiare il resto della squadra Domani alle 23 si giocherà il quarto di finale delMondaletra Inghilterra e Norvegia. Ad infiammare il dibattito sulla partita non ci sono né scelte tattiche né particolari cambi per i Ct, ma la salute fisica dei giocatori. Nel ritiro norvegese Haaland e compagni hanno chiesto di cambiare hotel per le pessime condizioni igieniche e di comfort,mentre per gli inglesi, ci sono alcuni giocatori che hanno riscontrato sintomi influenzali che potrebbero compromettere la loro presenza in campo per il match. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Inghilterra-Norvegia potrebbe essere compromessa: un virus ha colpito entrambe le squadre

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